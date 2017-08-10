Destaques da edição de 11-8-2017

DUPLA LEO E JÚNIOR NO SHOW DE ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
PM PREMIA VENCEDORES DO CONCURSO PAULO SETÚBAL
PREFEITURA ENTREGA PONTE DO MARAPÉ
ANIVERSÁRIO DE TATUÍ COM DESFILE E ATRAÇÃO NA PRAÇA
SONETO – DR. LINCOLN
TIRANIA, POPULISMO E MISÉRIA – MARCOS CINTRA
DESTAQUES (NOTAS OPINATIVAS)
COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
DEFICIENTES COM MAIS ESPAÇO NA ATUAL ADMINISTRAÇÃO
LEI EQUIPARA VALOR DE HORA-AULA NO MUNICÍPIO DE TATUÍ
SINDICÂNCIA APURA SUMIÇO DE PROCESSO NA PREFEITURA
FALECIMENTOS
DECRETO INCENTIVA SERVIDOR DA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – 10-4-1932)
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
COLUNA POLICIAL
TATUÍ CELEBRA PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA
PRAÇA DA MATRIZ SEDIA ENCONTRO DE DANÇAS
ANGLO PROMOVE PASSEIO CICLÍSTICO
MUSICAL “JOÃO E MARIA” NESTE SÁBADO NO CORETO
PREFEITURA DIVULGA RESULTADO DE CONCURSO DO C. TUTELAR
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, decretos do Fórum da Comarca, Leilão de máquinas da Etec Salles Gomes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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