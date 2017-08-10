Anúncios
«
»

Destaques da edição de 11-8-2017

by

DUPLA LEO E JÚNIOR NO SHOW DE ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

PM PREMIA VENCEDORES DO CONCURSO PAULO SETÚBAL

PREFEITURA ENTREGA PONTE DO MARAPÉ

ANIVERSÁRIO DE TATUÍ COM DESFILE E ATRAÇÃO NA PRAÇA

SONETO – DR. LINCOLN

TIRANIA, POPULISMO E MISÉRIA – MARCOS CINTRA

DESTAQUES (NOTAS OPINATIVAS)

COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

DEFICIENTES COM MAIS ESPAÇO NA ATUAL ADMINISTRAÇÃO

LEI EQUIPARA VALOR DE HORA-AULA NO MUNICÍPIO DE TATUÍ

SINDICÂNCIA APURA SUMIÇO DE PROCESSO NA PREFEITURA

FALECIMENTOS

DECRETO  INCENTIVA SERVIDOR DA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – 10-4-1932)

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

TATUÍ CELEBRA PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA

PRAÇA DA MATRIZ SEDIA ENCONTRO DE DANÇAS

ANGLO PROMOVE PASSEIO CICLÍSTICO

MUSICAL “JOÃO E MARIA” NESTE SÁBADO NO CORETO

PREFEITURA DIVULGA RESULTADO DE CONCURSO DO C. TUTELAR

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, decretos do Fórum da Comarca, Leilão de máquinas da Etec Salles Gomes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO IMPRESSO

(R$ 75,00 SEMESTRAL)

Acesse redação@jornalintegracao.com.br e solicite

sua assinatura ( fornecer nome, endereço, CEP, CPF, telefone).

Anúncios

This entry was posted on agosto 10, 2017 at 9:19 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: