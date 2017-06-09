Destaques da edição de 10-3-2017

CHUVAS PROVOCAM ALAGAMENTOS EM TATUÍ
SECRETARIA PROMOVE FESTA JUNINA NA PRAÇA DA MATRIZ
RIO SOROCABA RECEBE 10 MIL ALEVINOS
SANTA CASA REABRE UTI COM CAPACIDADE TOTAL
INOVAÇÃO NO BRASIL – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
CONSTRUIR OU DESCONTRUIR A PÁTRIA
CAMONIANA V – POESIA DO DR. LINCOLN
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ VENCE VOTORANTIM NO DIA DO DESAFIO
VEREADOR QUESTIONA CONTRATAÇÕES NO CONSERVATÓRIO
SEBRAE REALIZA OFICINAS SOBRE EMPREENDEDORISMO
ESTUDO APONTA TATUÍ COMO MUNICÍPIO PACÍFICO
SECRETARIA INAUGURA ECOPONTO MUNICIPAL
MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1932)
MISSA ENCERRA TREZENA DE SANTO ANTONIO
GRUPO DE PERFORMANCE APRESENTA-SE NO MUSEU
CAPS PROMOVE FEIRA DE ARTESANATO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
DOMINGOS DE JUNHO COM CINEMA NO MUSEU PAULO SETÚBAL
CLASSIFICADOS
BANDA DO EXERCITO APRESENTA-SE EM TATUÍ
OFICINA INTERAGE ARTES E DESENHOS ANIMADOS
FUNDO SOCIAL ABRE CAMPANHA DO AGASALHO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório Registro Civil de Tatuí).
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