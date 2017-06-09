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Destaques da edição de 10-3-2017

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CHUVAS PROVOCAM ALAGAMENTOS EM TATUÍ

SECRETARIA PROMOVE FESTA JUNINA NA PRAÇA DA MATRIZ

RIO SOROCABA RECEBE 10 MIL ALEVINOS

SANTA CASA REABRE UTI COM CAPACIDADE TOTAL

INOVAÇÃO NO BRASIL – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

CONSTRUIR OU DESCONTRUIR A PÁTRIA

CAMONIANA V – POESIA DO DR. LINCOLN

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

TATUÍ VENCE VOTORANTIM NO DIA DO DESAFIO

VEREADOR QUESTIONA CONTRATAÇÕES NO CONSERVATÓRIO

SEBRAE REALIZA OFICINAS SOBRE EMPREENDEDORISMO

ESTUDO APONTA TATUÍ COMO MUNICÍPIO PACÍFICO

SECRETARIA INAUGURA ECOPONTO MUNICIPAL

MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1932)

MISSA ENCERRA TREZENA DE SANTO ANTONIO

GRUPO DE PERFORMANCE APRESENTA-SE NO MUSEU

CAPS PROMOVE FEIRA DE ARTESANATO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

DOMINGOS DE JUNHO COM CINEMA NO MUSEU PAULO SETÚBAL

CLASSIFICADOS

BANDA DO EXERCITO APRESENTA-SE EM TATUÍ

OFICINA INTERAGE ARTES E DESENHOS ANIMADOS

FUNDO SOCIAL ABRE CAMPANHA DO AGASALHO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on junho 9, 2017 at 6:41 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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