Destaques da edição de 15-4-2017

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IGREJA ENCENA PAIXÃO DE CRISTO
PRESBITERIANOS CELEBRAM CULTO DA RESSURREIÇÃO
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COMEÇA NA segunda-feira DESTAQUES (MATÉRIAS OPINATIVAS)
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PROJETO INSTITUI PRAZO PARA COBRANÇA DE MULTAS
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VEREADOR APONTA FALTA SE SEGURANÇA NO BAIRRO JURUMIRIM
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FS REALIZA CURSO EM PARCERIA COM A FMG
COMBATE À DENGUE NA PAUTA DE EMPRESAS
PONTE DO MARAPÉ AINDA PREOCUPA NOS CEM DIAS DE GOVERNO
SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARTICIPA DA CF
DOMINGOS DE CINEMA NO MUSEU PAULO SETÚBAL
SEBRAE MÓVEL ATENDE EM TATUÍ
SEMANA DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CONSERVATÓRIO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum, edital da CCRSPvias e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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