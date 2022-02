PREFEITURA NOMEIA NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Dr. Renato Pereira de Camargo, novo secretário de Governo, em foto de nosso arquivo com o ministro aposentado Celso de Mello, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (ST)

Nesta quarta-feira (26), 14 horas, o prefeito Miguel Lopes (PSDB), em cerimônia na Prefeitura Municipal, nomeia novos secretários municipais, de acordo com modificações em lei municipal, aprovada na quinta-feira (20), pela Câmara Municipal de Tatuí. As mudanças são de nomenclatura e união de secretárias.

O advogado Renato Pereira de Camargo (foto) assume nova Secretaria de Governo e Negócios Jurídicos, cargo que já vinha acumulando. O advogado Eduardo Amadei Boneder assume a Secretaria Municipal de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho. O advogado Gustavo Duarte será o novo secretário de Administração e Transportes Públicos. E engenheiro Ricardo Barbará (ex-prefeito de Itapetininga) será o titular da pasta de Serviços Públicos e Zeladoria. Os demais secretários municipais permanecem em seus cargos.