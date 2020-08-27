Destaques da edição de 30-8-2020

QUESTIONÁRIO DEFINE ELEVAÇÃO DA MATRIZ À BASÍLICA
CONSERVATÓRIO MOSTRA TRABALHO COM AÇÕES VIRTUAIS
YAZAKI VOLTA A CONTRATAR EM TATUÍ
AS FACES DA CAMPANHA ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
VARA DO TRABALHA ALTERA DATA DE CORREIÇÃO
PROJETO INTENSIFICA PENALIDADES POR MAUS TRATOS A ANIMAIS
POUPATEMPO DEVERÁ REABRIR EM SETEMBRO
AGÊNCIA DO INSS ADIA ABERTURA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JANEIRO DE 1935)
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
ENSINO EM BRAILLE NO CONSERVATÓRIO É DESTAQUE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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