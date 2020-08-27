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Destaques da edição de 30-8-2020

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QUESTIONÁRIO DEFINE ELEVAÇÃO DA MATRIZ À BASÍLICA

CONSERVATÓRIO MOSTRA TRABALHO COM AÇÕES VIRTUAIS

YAZAKI VOLTA A CONTRATAR EM TATUÍ

AS FACES DA CAMPANHA ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

VARA DO TRABALHA ALTERA DATA DE CORREIÇÃO

PROJETO INTENSIFICA PENALIDADES POR MAUS TRATOS A ANIMAIS

POUPATEMPO DEVERÁ REABRIR EM SETEMBRO

AGÊNCIA DO INSS ADIA ABERTURA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JANEIRO DE 1935)

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

ENSINO EM BRAILLE NO CONSERVATÓRIO É DESTAQUE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on agosto 27, 2020 at 6:12 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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