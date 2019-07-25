Destaques da edição de 27=7-2019

TATUÍ COMEMORA ANIVERSÁRIO E SEMANA DE PAULO SETÚBAL
OBRAS DESVIAM TRÂNSITO NA MARGINAL DO RIBEIRÃO MANDUCA
MÚSICA NA PRAÇA COM SUCESSO DA MPB
ALUNOS DE TATUÍ PREMIADOS EM OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
50 ANOS DO HOMEM NA LUA
JULHO CHEIO DE TENSÕES – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
DESTAQUES
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
PARTIDOS SE REORGANIZAM PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS
SECRETARIA ENTREGA CASAS NO JARDIM EUROPA
PREFEITURA COM NOVA ETAPA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS
CONCERTO DE GALA NO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
IN MEMORIAM – CHUVA PASSAGEIRA – IRMÃO CLEÓFAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1934
SEMANA DE AGRICULTURA COM EXPOSIÇÃO E PALESTRAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
COMAZZO, UM EXEMPLO A SER SEGUIDO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
SANTUÁRIO SÃO JUDAS COMEMORA JUBILEU DE PRATA
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA BOLSAS DA FUNARTE
PALESTRA ABORDA TRABALHO COM CÃES-GUIAS
TATUÍ RECEBE CARRETA DA MOMOGRAFIA
SPVIAS COMEMORA DIA DO MOTORISTA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, atos, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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