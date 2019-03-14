Destaques da edição de 16-3-2019

ENTIDADES DE TATUÍ COMEMORAM DIA DA MULHER
NOVO PÁROCO NA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MÚSICA NA PRAÇA VOLTA COM APRESENTAÇÕES NA MATRIZ
DESTAQUES
IIN MEMORIAM – DOR MAIS… – PROF. JOSÉ CELSO DE MELLO
ARTISTA EXPÕE 33 OBRAS NO MUSEU
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
NOVO PLANO DE SAÚDE EM TATUÍ
MÁ COMUNICAÇÃO: UM BUMERANGUE – GAUDÊNCIO TORQUATO
CENTRO CULTURAL COM EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
SONETO – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
FALECE EX-PREFEITO DIONÍSIO DE ABREU NETO
CÂMARA INSTITUI SEMANA DO AUTISMO
TRE CASSA MANDATO DE VEREADOR EM TATUÍ
TATUÍPREV COM NOVO PRESIDENTE
NOTAS POLÍTICAS
CARNAVAL COM DUAS VÍTIMAS FATAIS EM ESTRADAS DA REGIÃO
JUSTIÇA ELEITORAL ALERTA SOBRE CANCELAMENTO DE TÍTULOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 5-11-1933
CONSERVATÓRIO COM APRESENTAÇÕES NO PROCÓPIO FERREIRA
SEBRAE INSCREVE PARA O PROGRAMA ALI
COLUNA DE ESPORTES
NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA CÉLIA HOLTZ
BANCO DE SANGUE CADASTRA 840 DOADORES
IBGE PREPARA CENSO 2020
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
Editais de Prefeitura de Tatue e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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