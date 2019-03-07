Destaques da edição de 9-3-2019

PREFEITURA DE TATUÍ ABRE CONCURSO PÚBLICO
QUALIFICA JOVEM COM 180 VAGAS EM CURSOS
CARNAVAL ANIMA PRAÇA DA MATRIZ
TATUIANA DEBATE SOBRE CÂNCER COLORRETAL
FALTAM HOSPITAIS E EXAMES DE PREVENÇÃO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
IN MEMORIAM – POESIA DO IRMÃO CLEÓFAS
A DEGRADAÇÃO DA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MORADORES SUGEREM NOVA ENTRADA PARA O SANTA RITA
PREFEITURA RECAPEIA 13 RUAS
SANTA RITA DEVERÁ TER NOVA CRECHE
JOGOS DO SESI COM MUITAS ATRAÇÕES
PREFEITURA OFERECE AULAS DE ZUMBA
NOVA TATUÍ COM ACADEMIA AO AR LIVRE
CURSO ENSINA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA
SEBRAE INSCREVE PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 29-10-1933
PALAVRAS CRUZADAS
DIOCESE DIVULGA CALENDÁRIO DAS NOITES DE MISERICÓRDIA
DIREÇÃO SEGURA AUTUA NOVE MOTORISTAS EM TATUÍ
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Decretos da Prefeitura de Tatuí, edital de Concurso Público para diversos
cargos na Prefeitura e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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