Destaques da edição de 9-3-2019

PREFEITURA DE TATUÍ ABRE CONCURSO PÚBLICO

QUALIFICA JOVEM COM 180 VAGAS EM CURSOS

CARNAVAL ANIMA PRAÇA DA MATRIZ

TATUIANA DEBATE SOBRE CÂNCER COLORRETAL

FALTAM HOSPITAIS E EXAMES DE PREVENÇÃO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

IN MEMORIAM – POESIA DO IRMÃO CLEÓFAS

A DEGRADAÇÃO DA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MORADORES SUGEREM NOVA ENTRADA PARA O SANTA RITA

PREFEITURA RECAPEIA 13 RUAS

SANTA RITA DEVERÁ TER NOVA CRECHE

JOGOS DO SESI COM MUITAS ATRAÇÕES

PREFEITURA OFERECE AULAS DE ZUMBA

NOVA TATUÍ COM ACADEMIA AO AR LIVRE

CURSO ENSINA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA

SEBRAE INSCREVE PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 29-10-1933

PALAVRAS CRUZADAS

DIOCESE DIVULGA CALENDÁRIO DAS NOITES DE MISERICÓRDIA

DIREÇÃO SEGURA AUTUA NOVE MOTORISTAS EM TATUÍ

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Decretos da Prefeitura de Tatuí, edital de Concurso Público para diversos

cargos na Prefeitura e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios