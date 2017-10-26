Destaques da edição de 28-10-2017

CEMITÉRIOS FUNCIONAM EM HORÁRIO ESPECIAL
OBRA DE ARTE ADORNA TÚMULO DA FAMÍLIA SALES GOMES]
TATUI PARTICIPA DE PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE
TATUIANA DESTACA-SE NO COMBATE AO CÂNCER DE MAMA
A INSANA INSISTÊNCIA NO IVA – MARCOS CINTRA
DESTAQUES (OPINIÃO)
SONETO – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PRÉ-ESCOLAS DE TATUÍ COM PROGRAMA DE MATRÍCULAS
CÂMARA APROVA CONSTRUÇÃO DE NOVO PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA ADQUIRE SEIS CAMINHÕES PARA COLETA DE LIXO
FALECIMENTOS
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE DIA 3 DE NOVEMBRO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 29-5-1932)
ROSA CRUZ PROMOVE PALESTRA
TATUÍ REGISTRA CRESCIMENTO DE EMPREGO EM SETEMBRO
GRUPO DE SERESTEIROS NO MÚSICA NA PRAÇA
MUNICÍPIO RECEBE NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
PAT OFERECE VAGAS DE EMPREGOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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