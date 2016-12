TATUÍ COMEMORA “DIA DA VITÓRIA” COM MONUMENTO ABANDONADO

Neste domingo (8), o mundo comemora o “Dia da Vitória”, data que relembra, em 1945, há 71 anos, a rendição completa dos exércitos nazi-fascistas para as tropas aliadas na “2ª Guerra Mundial”. Talvez as novas gerações não saibam, mas expedicionários de Tatuí e região lutaram na guerra, considerada uma das páginas mais sangrentas da história recente da humanidade, que durante os seis anos de conflito, dizimou a vida de 50 milhões de pessoas. Um dos expedicionários de Tatuí, José Fernandes da Silva, o Juquita, morreu em combate no dia 29 de abril de 1945, na batalha de Collechio, na Itália, quando servia o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava.

Para prestar homenagem aos vinte pracinhas tatuianos que lutaram na Europa, a fim de garantir democracia, liberdade e igualdade entre os seres humanos, o ex-prefeito Wanderley Bocchi, já falecido, inaugurou em novembro de 1990, na Praça Paulo Setúbal, um obelisco com mensagem de reconhecimento e gratidão aos combatentes e a lista completa de seus nomes. A mensagem é esta: “tributo de respeito e reconhecimento aos ex-combatentes tatuianos da FEB – Força Expedicionária Brasileira – que, na 2ª Guerra Mundial, com heroísmo e destemor, defenderam nos campos da Itália, os ideais de democracia e liberdade”. Em seguida, aparecem os nomes de Alcides Gianoti Ferrielo, Amador Vieira, Antonio Moroni, Benedito “Ramona” Araújo, Benedito Mendes de Almeida, Bolívar Conceição, Evilásio Camargo, Florindo Antunes Machado, Francisco Matias, Francisco Mendes da Costa, Frank Barbosa Carneiro, João Arruda Rodrigues, João de Oliveira, João Soares de Oliveira, Joaquim Bueno de Souza, José Fernandes da Silva, Paulo Lopes Rolim, Reinaldo Rolim, Roque Rosa e Silvio Silvério de Lima.

No entanto, este monumento na Praça Paulo Setúbal, que deveria receber atenção especial do Poder Público, pelo fato de homenagear filhos de Tatuí que enfrentaram e vivenciaram os horrores de uma guerra, se encontra atualmente em estado de abandono. O obelisco necessita de nova pintura, reparos e limpeza, pois foi alvo de pichadores, que certamente não conhecem ou valorizam a história da cidade onde vivem. As pichações estão ali há tempo e denotam, no mínimo, desinteresse das autoridades responsáveis, que deveriam cuidar do patrimônio público. Além disso, é uma questão de respeito para com as famílias e descendentes desses bravos combatentes, que não se furtaram a defender a Pátria contra o reinado de terror que Adolf Hitler desejava impor e implantar no mundo. Uma data como o “Dia da Vitória” não pode ser esquecida ou relegada, bem como os símbolos e pessoas que fizeram parte dessa história.