Banda Lyra Tatuí encerra atividades

A Orquestra de Metais Lyra Tatuí, formada por estudantes de escolas públicas da cidade, e formada em 2002 pelo maestro Adalto Soares e percussionista Sílvia Zambonini, encerra suas atividades na cidade, pelo menos com este nome. Este semanário entrevistou o maestro Adalto e ele conta que vai trabalhar como professor da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Adalto afirma que “para minha vida é muito bom, porque estou ascendendo na minha profissão”.

Na última semana, o Jornal integração foi informado que o maestro Adalto estaria requisitando os uniformes e instrumentos que estavam com integrantes da Lyra Tatuí. Ao ser questionado, ele diz que “todo o acervo musical é sua propriedade, inclusive os uniformes foram adquiridos com meu dinheiro”. No entanto, o maestro esclarece que “alguns instrumentos foram doados e estão retornando a seus donos de origem. Alguns deixarei com pessoa de minha confiança para dar continuidade ao projeto, mas com outro nome, porque Lyra Tatuí é de minha propriedade, com registro no INPI (entidade federal onde se registra marcas)”, salienta Adalto. O nome da pessoa que vai assumir Adalto não quis revelar e somente informa que “no momento certo, todos vão saber”.

Uma história de sucesso

A Orquestra de Metais Lyra Tatuí ostenta, em seu currículo, uma história de grande sucesso e muita projeção, até mesmo internacional. Em 2007, a banda tatuiana participou da terceira edição do Festival Internacional de Inverno de Brasília. Os músicos tatuianos se apresentaram na porta do Ministério de Turismo e mostraram seu talento. Neste ano, o MTur disponibilizou R$ 250 mil para o festival e a Lyra Tatuí foi um dos grupos beneficiados, informa o site do ministério. O maestro Adalto Soares sempre preconizou que para participar da Lyra, formada por cerca de 70 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, os jovens devem ter disciplina, frequentar os ensaios e preencher seu tempo fora da escola. Dessa forma, alguns se revelam como novos talentos.

Entre suas conquistas, a Lyra Tatuí ostenta os títulos de campeã no Concurso Nacional da Federação de Bandas, como melhor banda de São Paulo. Foi considerada a melhor banda do Concurso Nacional Aberto Arujá e realizou apresentações em muitas cidades da Alemanha. Em Tatuí, era uma das principais atrações do desfile cívico do dia 11 de agosto, quando se comemora o aniversário da cidade. Vera Holtz foi escolhida a madrinha da banda e chegou a promover a Lyra Tatuí na Rede Globo. Inclusive, a entidade “In Música Instituto Adalto Soares” consta na internet como sediada na Rua José Bonifácio, 900, residência da atriz em Tatuí.

