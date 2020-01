MINISTRO ADIA CIRURGIA DO QUADRIL

A cirurgia do quadril do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcada por ele para o dia 10 de janeiro foi adiada e deverá ser marcada uma nova data para o procedimento cirúrgico. A informação foi dada nesta quinta-feira (9), pelo próprio ministro ao Jornal Integração. Nesta sexta-feira ele estava em um shopping em São Paulo e se locomovia através de uma cadeira elétrica, em razão de a sua falta de mobilidade atingir o limite. Há oito anos com o problema de desgaste ósseo, a situação se complica e somente uma cirurgia pode resolver seu problema. Ao ligar para o editor do Jornal Integração, Celso de Mello diz que a intervenção cirúrgica acontecerá e sua recuperação o levará ao afastamento da Suprema Corte durante o mês de fevereiro. A notícia publicada pelo Jornal Integração repercutiu nos altos escalões da República, depois que a revista eletrônica Jota divulgou a informação confirmada pelo ministro.

This entry was posted on janeiro 11, 2020 at 7:12 PM and is filed under Notícias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.