RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA E CONSTRANGERADORA

Na edição impressa deste fim de semana, na matéria da morte do seresteiro Roberto Rosendo de Camargo, o jornalista Rogério Lisboa, da nossa redação, ao revisar o texto do jornalista Christian Pereira de Camargo, de forma espontânea e desinformada, acrescentou que dona Leila Sallum Menezes da Silva é falecida. Alertamos nossos leitores que esta informação NÃO É VERDADEIRA. Há 20 dias, o editor chefe do Jornal Integração, ao conversar com José Gilton Menezes da Silva, o Bogę, ao indagar sobre o estado de saúde de seus pais, foi informado que devido a idade, inspiravam muito cuidado. Por esta falha imperdoável do jornalista Rogério Lisboa, a direção do Jornal Integração pede desculpa aos familares e por possível constrangimento que esta informação causou.

