O jornalista e colunista Cláudio Humberto, se jogasse na Seleção Brasileira seria o maior artilheiro da história de País. Chutando com os dois pés, ele publica neste sábado (24) no Estadão e no site Diário do Poder um conto que pode ser comparado a uma história de Papai Noel. Na véspera de Natal pode tudo. Até lembrar o bom velhinho que tanto agrada as crianças. Ele especulou que o ministro Celso de Mello poderá não retornar às atividades na Corte em fevereiro, antecipar sua aposentadoria e voltar a residir em Tatuí.

Na quarta-feira passada (21), o editor do Jornal Integração teve uma longa conversa com o ministro e entende que ele demonstra não ser esta sua intenção. De onde surge este boato não se sabe, mas que o ministro fica no STF, isto não resta dúvida.

Apesar das limitações físicas provocadas em sua perna, que o obriga a andar de bengala – que ele mesmo a chama de PEC – , Celso de Mello, pela sua têmpera de bom tatuiano (quem nasceu em Tatuí), mostra-se disposto a concluir um caso que interessa a todos os brasileiros: a Lava Jato. Muitas pessoas desconhecem. O relator é o ministro Teori Zavaski e o revisor desta ação que sangra os cofres públicos é o ministro Celso de Mello. A nosso ver, como bons tatuianos que somos, entendemos que Celso de Mello não foge à luta. O decano do STF completa 75 anos no dia 1º de novembro de 2020 ( Dia de Todos os Santos). Pelo que conversamos na quarta-feira passada, não assiste nenhuma razão palpável para o jornalista Cláudio Humberto especular nesta matéria. Ele até faz planos para o recomeço de suas atividades no STF. Sem sombra de dúvidas, na hipótese de Claúdio Humbero perguntar diretamente ao ministro sobre esta situação, a resposta seria, numa alusão ao estadista e primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I: “Diga ao povo que fico”. (José Reiner Fernandes, jornalista e editor do Jornal Integração, de Tatuí).